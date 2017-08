Massive Störungen bei Facebook und Instagram

Soziale Netzwerke waren am Nachmittag bei vielen Usern nicht mehr erreichbar - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Massive Störungen in den sozialen Netzwerken: Viele Nutzer konnten sich am Samstagnachmittag nicht mehr bei Instagram und Facebook einloggen. Einen Grund für die Probleme nannte der Konzern in einigen Fehlermeldungen.

Diese Fehlermeldung ploppte bei manchen Usern auf, wenn sie sich bei Facebook anmelden wollten. © Screenshot Facebook



Wer am Samstagnachmittag seine Facebook-Timeline checken wollte, wurde oft enttäuscht. Schon beim Versuch sich einzuloggen, ploppte ein Fenster auf mit dem Hinweis: "Facebook ist aufgrund von Wartungsarbeiten derzeit nicht verfügbar. Du solltest es in ein paar Stunden erneut verwenden können." Die ersten Störungen meldeten Nutzer gegen 15 Uhr, teilt das Internetportal allestörungen.de mit. Auch Instagram-User klagten über Probleme.

