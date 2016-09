Medienbericht: Herz-Operation bei Franz Beckenbauer

Dem 70-Jährigen wurde offenbar mindestens ein Bypass gelegt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sorge um Franz Beckenbauer: Einem Medienbericht zufolge wurde der 70-Jährige am Samstag am offenen Herzen operiert. Der Eingriff soll mehrere Stunden gedauert haben.

Nach einem Bericht der Bild wurde Franz Beckenbauer am Samstag am Herzen operiert. © dpa



Wie die Bild berichtet, handelte es sich um keinen akuten Notfall. Der Eingriff war offenbar seit mehreren Wochen geplant, unabhängig von den Ermittlungen der Schweizer Bundesanwaltschaft in der Affäre um die Fußball WM 2006.

Nach Informationen der Bild reiste Beckenbauer am Freitag in eine Klinik nach Süddeutschland. Nur seine Familie und sein engstes Umfeld wussten Bescheid. Der Fußball-Kaiser wurde über mehrere Stunden am offenen Herzen operiert, Ärzte legten ihm mindestens einen Bypass.

Wegen des OP-Termins hatte der Kaiser eine Präsentation in Zürich abgesagt. Dort wollte er die Produkte seines südafrikanischen Weinbergs vorstellen. Wie lange Beckenbauer im Krankenhaus bleiben muss, ist unklar.

Normalerweise bleibt ein Patient nach einer Bypass-OP sieben bis zehn Tage in der Klinik und geht anschließend in eine Reha. Dort würde Beckenbauer dann am 11. September seinen 71. Geburtstag feiern.

