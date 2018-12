Medienberichte über Trennung: Liebes-Aus bei Helene Fischer

Hat die Schlagersängerin bereits einen neuen Partner an ihrer Seite? - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Helene Fischer und Florian Silbereisen gelten als Traumpaar des deutschen Schlager - oder galten? Mehrere Medien berichten jetzt von einer Trennung der beiden Musiker. Das Show-Sternchen soll bereits einen neuen Partner haben.

Da war alles noch in Ordnung - nun aber soll die Beziehung von Schlagerstar Helene Fischer und Moderator Florian Silbereisen vorbei sein. © Felix Hörhager/dpa



Da war alles noch in Ordnung - nun aber soll die Beziehung von Schlagerstar Helene Fischer und Moderator Florian Silbereisen vorbei sein. Foto: Felix Hörhager/dpa



Erfahren haben will die Neuigkeiten das Online-Portal des TV-Senders RTL. Dort beruft man sich auf "Quellen aus Helene Fischers Umfeld". RTL.de will wissen haben, dass auch die gemeinsame Villa auf Mallorca bereits vor Wochen verkauft worden sei. Auch Bild.de berichtet über die Trennung, dort bestätigten beide Managements der Künstler die Gerüchte.

Bilderstrecke zum Thema Schlager-Party im Stadion: Helene Fischer verzaubert Nürnberg Ekstatischer Jubel bei den Fans: Wenn Helene Fischer die Bühne rockt, dann tut sie das richtig. Im Max-Morlock-Stadion beglückte sie ihre Anhänger am 1. Juli mit den größten Perlen der Schlagermusik – ihrer Schlagermusik. Vorab heizte Ben Zucker den vierzigtausend Fans ordentlich ein. Wir haben die Bilder dieser Schlager-Sause!



RTL.de spekuliert bereits über einen Neuen an der Seite von Helene Fischer - und beruft sich dabei auch auf das Umfeld der Sängerin. Demnach sei die Sängerin mit ihrem Tour-Tänzer und Luftakrobaten Thomas Seitel zusammen. Der 38-Jährige wechselte nach 20 Jahren im Leistungssport in das Ensemble der Sängerin, macht dabei unter anderem Luftakrobatik mit Helene Fischer.

"Leben ohne Helene könnte ich mir nicht mehr vorstellen"

In einem offenen Brief an ihre Fans, der der Bild-Zeitung vorliegt, bestätigt Helene Fischer die Trennung - und auch, dass sie bereits wieder liiert ist. "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen", heißt es dort. Den Brief will die Sängerin auch als eine Respektbekundung an ihren Ex-Partner verstehen wissen. "Umso bedeutender und berührender ist für mich zu sehen, mit welcher Größe Florian damit umgeht! Ich bin nicht nur für 10 wundervolle Jahre dankbar, sondern jetzt auch dankbar, solch einen Freund in meinem Leben zu wissen." Das Paar sei bereits seit einer Weile getrennt.

Ebenfalls auf Bild.de äußerte sich auch Florian Silbereisen am Abend. Helene und ich haben zehn wunderschöne Jahre gemeinsam erlebt! Wir haben uns wunderbar ergänzt. "Wir hatten Höhen und Tiefen – wie alle anderen Paare. Wir haben uns gegenseitig immer unterstützt. Wir sind gemeinsam erwachsen geworden. Ein Leben ohne Helene könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen."

Die Belastung durch Paparazzi und ein Leben unter Beobachtung habe die Beziehung aber belastet. Er bestätigt auch, dass Helene Fischer mit ihrem Tänzer Thomas Seitel zusammen ist. "Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche.“

Die Trennungsbestätigung kam für viele kurz vor Weihnachten völlig überraschend. Am 25. Dezember strahlt das ZDF wieder eine dreistündige "Helene-Fischer-Show" aus.

tl