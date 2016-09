Mega-Event: Legendärer Techno-Club U60311 kommt zurück

FRANKFURT - Das U60311 ist legendär, weit über die Grenzen Frankfurts hinaus als Techno-Institution bekannt. Jetzt soll der Spirit der Disco wieder zum Leben erweckt werden - mit einer 81-stündigen Dauer-Party und Top-DJs aus aller Welt. Aus Nürnberg steuern mehrere Busse das Event an.

Er wurde als Zugpferd für das U60311-Revival verpflichtet: EDM-Superstar Umek. Foto: dpa



Unter dem Frankfurter Rossmarkt schlummert ein Stück Techno-Geschichte, eine Art Parallelwelt. Jedes Wochenende standen sie 18 Jahre lang Schlange für das U60311. Der Club ist das Äquivalent zum Berliner Berghain, hier legten sie alle auf, die großen DJs. 2013 schloss die legendäre Discothek, die sich aus U für Untergrund und der Postleitzahl der Frankfurter Innenstadt zusammensetzt. Zumindest bis auf ein paar ausgewählte Events standen die Plattenteller still.

Jetzt soll der Spirit des legendären Techno-Clubs wieder erfahrbar werden. Schon immer war es das Konzept des U60311, 24 Stunden geöffnet zu haben. Nur konsequent dass jetzt, genauer gesagt zwischen dem 30. September und dem 3. Oktober, 81 Stunden lang durchgefeiert werden soll.

Die Macher planen ein Mega-Event. "Das U", wie Kenner es liebevoll nennen, soll weder real werden. Untermauert wird das mit einem LineUp, das sich sehen lassen kann. Angeführt von internationalen Top-Stars wie Umek (2,5 Millionen "Gefällt Mir"-Angaben auf Facebook) spielen weit über 50 Acts bei "18 Years, 81 Yours".

Ebenfalls mit dabei: K-Paul, einer der bekanntesten Plattendreher der Republik, der Echo-Preisträger B-Day Rave und Lützenkirchen, der sich mit "3 Tage wach" im deutschsprachigen Raum für Furore sorgte. Die Macher rechnen für das U60311-Revival mit Tausenden Besuchern.

Und die kommen aus der ganzen Republik. Auch aus Nürnberg und Würzburg steuern mehrere Reisebusse das Techno-Event in der Mainmetropole an. Wer sich einen Platz dafür sichern möchte, dem wird in der entsprechenden Facebook-Veranstaltung des U60311 geholfen. Der Vorverkauf für "18 Years, 81 Hours" läuft bereits.

Und das beste: Wir verlosen 3x2 Tagestickets (24 Stunden gültig) für den 1. Oktober! Wer gewinnen will, muss jedoch eine Preisfrage beantworten:

Wofür steht die Zahl 60311 im Namen des Techno-Clubs?

Ihre hoffentlich richtige Antwort schicken Sie an die E-Mail-Adresse: gewinnspiel(at)nordbayern.de unter Angabe Ihres Namens und Wohnorts und dem Betreff: "U60311". Einsendeschluss ist Mittwoch, 26. September, 12 Uhr.

