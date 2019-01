Mehr als 85.000 Tonnen Streusalz auf Bayerns Straßen

Verkehrsministerium hat 620.000 Tonnen einlagern lassen - vor 46 Minuten

MÜNCHEN - Rund ein Viertel des im vergangenen Winter verbrauchten Streusalzes landete seit Jahresbeginn auf den bayerischen Straßen.

Ein Radlader nimmt Streusalz in einem Lager auf. © Thomas Warnack/dpa

Auf den Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen im Freistaat hat der Winterdienst seit Jahresbeginn rund 85.000 Tonnen Streusalz ausgebracht. Das waren etwa 25 Prozent des im vergangenen Winter verbrauchten Streusalzes, wie Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) am Donnerstag weiter mitteilte. Mehr als 3000 Straßenarbeiter sorgten für freie Strecken in allen Regionen. Auch Oberfranken kämpft mit den Schneemassen.

