Mehr Polizei statt Verbote: Was Silvester wirklich braucht

NN-Redakteur fordert härteres Durchgreifen gegenüber Einzeltätern - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wer Silvester schon einmal mitten in einer deutschen Großstadt verbracht hat, der weiß: Man muss nicht bis Mitternacht warten, bis die ersten Idioten auf die Idee kommen, ihre Raketen statt in den Himmel in die Menschenmenge loszulassen. Ein Kommentar von NN-Redakteur Manuel Kugler.

Der Himmel über Herzogenaurach erstrahlt an Silvester im Raketenglanz. Allerdings ist die Böllerei nicht nur schön, sondern auch gefährlich. © Andreas Brandl



Wer noch dazu die kleinbürgerliche Mentalität mancher Deutscher kennt, dem ist an dieser Stelle völlig klar, was kommen muss. Nämlich das, was in Deutschland immer kommt: die Forderung nach einem Verbot.

Natürlich hat das scheinbar etwas für sich,denn die Freiheit des Einzelnen endet schließlich auch beim Böllerschießen, wo die Freiheit des Anderen (und dessen Gesundheit) beginnt. Was die Verbots-Verfechter allerdings unterschlagen: Die Gesetze, die es verbieten, einen anderen Menschen mit Böllern und Raketen in Gefahr zu bringen, gibt es längst. Bloß fehlt es an Polizei, die diese auch durchsetzt.

Der Polizei das Personal zu geben, das sie (nicht nur an Silvester!) tatsächlich braucht, wäre also allemal sinnvoller als ein Verbot. Denn ein solches träfe immer auch diejenigen, die das neue Jahr friedlich mit Feuerwerk begrüßen wollen, so wie sie es immer taten. Ein Verbot würde sie, die Mehrheit, in Mithaftung nehmen für die Taten einer Minderheit. Das geht so aber nicht.

Zumal sich doch ohnehin etwas tut, von unten: Viele Bürger entscheiden sich freiwillig und ganz ohne Verbot gegen den Kauf von Feuerwerk. Die einen tun es aus Rücksicht auf Tiere, die anderen sehen schlicht keinen Sinn darin, zig Euro für ein paar Minuten Feierei auszugeben. Gut so. Sie sollten ihrerseits aber auch allen anderen die Freiheit lassen, mit ihrem Geld zumindest einmal im Jahr etwas Unvernünftiges zu tun.

