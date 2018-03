Mehrere Tote befürchtet: Brücke in Miami fällt auf Menschen

Erst kürzlich fertiggestellte Fußgängerüberführung brach am Donnerstag zusammen - vor 2 Stunden

MIAMI - Sie war erst am Samstag fertig gestellt worden: Eine Fußgängerbrücke stürzte am Donnerstag in Miami ein. Sie soll mehrere Menschen und Autos unter sich begraben haben.

Das zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt die eingestürzte Fußgängerbrücke. Sie tötete in der US-Metropole Miami Medien zufolge mehrere Menschen. © Uncredited/WPLG/dpa



Beim Einsturz einer neuen Fußgängerbrücke in der US-Metropole Miami sind Medien zufolge mehrere Menschen getötet worden. Das berichteten der Sender NBC News und andere US-Medien unter Berufung auf die Polizei. Mindestens sechs Menschen seien bei dem Vorfall am Donnerstag verletzt worden, berichtete der örtliche Sender WSVN 7.

Die Zeitung Miami Herald schrieb, unter den Trümmern befänden sich Menschen und Autos. Der Bau der Brücke wurde den Berichten zufolge erst am Samstag abgeschlossen. Sie war demnach aber noch nicht offiziell für den Fußgängerverkehr freigegeben worden. Die Brücke führt zum Campus der Florida International University.

