Kaum jemand konnte sich in den letzten Jahrzehnten des Pop so vielseitig und stilbildend präsentieren wie sie: Madonna. Ikone, Sex-Symbol, Geschäftsfrau, Künstlerin - all dies und noch mehr vereinte die inzwischen 60-Jährige in sich, ohne dabei jemals zu viel von sich preiszugeben. Am Donnerstag, den 16. August, feiert die Pop-Queen nun ihren 70. Geburtstag, nachdem sie die ganze Welt bereist hat.