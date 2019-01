Wenn Gewitter, starke Regenfälle und Stürme durch das Land ziehen, kann das verheerende Auswirkungen haben. Überflutete Keller, abgedeckte Häuser, umgefallene Bäume und Blitzeinschläge sind einige davon. Und auch für Menschen können Unwetter gefährlich werden. Doch wie verhalte ich mich bei Sturm und Unwetter am besten? Und: Bezahlt die Versicherung die entstandenen Schäden? Ein paar Antworten dazu finden Sie in unserer Bildergalerie.

Am Freitag brach in einer Almhütte im österreichischen Aschau ein Feuer in einer Almhütte aus. Schnell gingen die Flammen auf das ganze Gebäude über und lösten einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Die Einsatzkräfte konnten jedoch aufgrund der winterlichen Wetterbedingungen nicht selbstständig zum Einsatzort gelangen und waren auf eine Pistenraupe angewiesen. Bei ihrer Ankunft stand das Gebäude jedoch bereits in Vollbrand und konnte nur noch kontrolliert abgebrannt werden.