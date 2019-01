Messerangreifer von Manchester war wohl psychisch krank

25-Jähriger wurde nach dem Vorfall am Silvesterabend festgenommen - vor 1 Stunde

MANCHESTER - Der Angreifer von Manchester ist möglicherweise psychisch krank. Erste Details zu dem jungen Mann, der nach einer Messerattacke am Silvesterabend festgenommmen wurde, sind inzwischen bekannt geworden.

Ein 25-Jähriger hat am Montagabend an einem Tram-Bahnstein in Manchester mit einem Küchenmesser auf mehrere Menschen eingestochen. © Pat Hurst/PA Wire/dpa



Nach der Messerattacke in Manchester mit drei Verletzten ist der Täter wegen Anzeichen einer psychischen Erkrankung in Gewahrsam genommen worden. Dies wurde nach einer medizinischen Untersuchung des 25-Jährigen angeordnet, wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte. Die Ermittlungen wegen eines terroristischen Motivs der Attacke am Bahnhof Victoria laufen aber weiter.

Der Angreifer hatte am Montagabend an einem Tram-Bahnsteig mit einem großen Küchenmesser auf seine Opfer eingestochen. Augenzeugen berichteten, der Angreifer habe "Allah" gerufen. Polizisten konnten ihn mithilfe von Pfefferspray und einem Elektroschocker rasch überwältigen. Eine Frau und ein Mann, beide zwischen 50 und 60 Jahre alt, erlitten Verletzungen im Unterleib und teils auch im Gesicht. Ein Polizist wurde wegen einer Stichwunde an der Schulter behandelt.

Über die Nationalität des Mannes war offiziell zunächst nichts bekannt. Nachbarn zufolge hat der 25-Jährige somalische Wurzeln und ist vor 10 bis 15 Jahren aus den Niederlanden nach Großbritannien gekommen, wie die Zeitung "The Telegraph" und andere britische Medien berichteten. Er soll vier Geschwister haben und mit seinen Eltern in einem Haus in Manchester wohnen, das die Polizei durchsuchte.

In der Nähe des Tatorts hatte sich auch das Bombenattentat vom 22. Mai 2017 ereignet. Damals zündete ein islamistischer Selbstmordattentäter eine selbstgebaute Bombe und riss 22 Besucher eines Popkonzerts in der Manchester Arena in den Tod. Hunderte wurden verletzt. Unter den Opfern waren viele Kinder und Jugendliche.

dpa