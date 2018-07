Messerattacke bei Lübeck: Motivlage noch unklar

Polizei fand Brandbeschleuniger im Rucksack des Verdächtigen - vor 22 Minuten

LÜBECK - Großeinsatz der Polizei in Lübeck nach einer rätselhaften Tat: In einem Linienbus greift ein 34-jähriger Mann unvermittelt Fahrgäste mit einem Messer an. Mehrere Menschen werden verletzt, der Täter gestellt. Die Hintergründe sind am frühen Abend noch unklar.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr besprechen nach der Gewalttat in Lübeck die Lage. Im Hintergrund ist der Linienbus zu sehen, in dem die Tat stattfand. © Markus Scholz/dpa



Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr besprechen nach der Gewalttat in Lübeck die Lage. Im Hintergrund ist der Linienbus zu sehen, in dem die Tat stattfand. Foto: Markus Scholz/dpa



In einem vollbesetzten Lübecker Linienbus hat ein 34-jähriger Mann am Freitag Fahrgäste mit einem Messer attackiert und neun Menschen verletzt. Der Angreifer wurde nach der Tat überwältigt und festgenommen. Es handele sich um einen deutschen Staatsangehörigen, der aber nicht in Deutschland geboren sei, sagte die Lübecker Oberstaatsanwältin Ulla Hingst. Bei der Attacke wurde nach Angaben von Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) ein Mensch schwer verletzt.

Sechs Personen hätten Messerstiche erlitten, drei seien auf andere Weise verletzt worden. Der Busfahrer habe einen Faustschlag abbekommen, sagte Grote am Freitagabend. Die Hintergründe der Tat waren aber zunächst vollkommen unklar. Nähere Angaben zum Geburtsort des 34-Jährigen machte Oberstaatsanwältin Hingst nicht. Es gebe keine Hinweise auf eine Radikalisierung des Mannes. Er sollte noch am Freitag vernommen werden. Die Motivlage sei nicht geklärt, sagte Innenminister Grote am Tatort. Dies müssten jetzt die Vernehmungen ergeben.

Brandbeschleuniger im Rucksack

Mit Blick auf die Travemünder Woche, die nur wenige Kilometer entfernt am Abend eröffnet werden sollte, sprach Grote von Verunsicherung. Im Zusammenhang mit einem so großen Fest dürften keine Spekulationen offen bleiben. "Mir ist allerdings auch mitgeteilt worden, dass man keinerlei Bedenken hat, was die Durchführung der Travemünder Woche angeht", sagte Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Die Umgebung der betroffenen Bushaltestelle im Stadtteil Kücknitz war nach der Tat weiträumig abgesperrt.

Experten des Kampfmittelräumdienstes rückten an, weil der 34-Jährige einen qualmenden Rucksack zurückgelassen hatte. Erste Untersuchungen ergaben, dass sich Brandbeschleuniger darin befanden, sagte Grote. Es habe keine Hinweise auf einen Sprengsatz gegeben. Damit könne ein terroristischer Anschlag mit Sprengstoff ausgeschlossen werden.

Ein Anwohner des Tatortes sagte den Lübecker Nachrichten: "Die Passagiere sprangen aus dem Bus und schrien. Es war furchtbar. Dann wurden die Verletzten abtransportiert. Der Täter hatte ein Küchenmesser." Noch am späten Nachmittag wurde der Bus von einem Abschleppwagen weggebracht.

Mutmaßlicher Täter schweigt

Der mutmaßliche Täter verweigert bislang die Aussage zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. "Der Tatverdächtige hat sich bisher zu den Vorwürfen nicht eingelassen", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck, Ulla Hingst, am Freitag. Der Mann sollte voraussichtlich am Samstagvormittag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Staatsanwaltschaft will einen Haftbefehl wegen versuchter vorsätzlicher Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung gegen den 34-Jährigen erwirken. Laut Hingst ist der Mann im Iran geboren, hat aber schon seit vielen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft. Er lebt in Lübeck. Weitere Angaben zu seinem Werdegang machte sie zunächst nicht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa