Miami: Vier der mindestens sechs vermuteten Opfer geborgen

Fußgängerüberführung der Stadt Sweetwater zur Florida International University - vor 1 Stunde

MIAMI - Zwei Tage nach dem Brückeneinsturz in Florida sind drei Tote aus zwei Fahrzeugen unter den Trümmern geborgen worden, wie die Polizei in Miami-Dade mitteilte. Ein weiteres Opfer war am Donnerstag im Krankenhaus gestorben.

Das Videostandbild zeigt die eingestürzte Fußgängerbrücke. Sie tötete in der US-Metropole Miami mehrere Menschen. © Uncredited/WPLG/dpa



Damit sind insgesamt vier der mindestens sechs vermuteten Opfer des Unglücks geborgen worden. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Menschen unter den Trümmern gefunden würden, zitierte der "Miami Herald" den Vizebürgermeister von Miami-Dade, Maurice Camp.

Die 950 Tonnen schwere Brücke auf dem Gelände einer Universität war am Donnerstag auf ganzer Länge von etwa 53 Metern zusammengebrochen und auf eine darunterliegende siebenspurige Straße gestürzt. Die Ursache wurde am Samstag noch untersucht.

Nach einem Bericht der New York Times hatte nur Stunden vor dem Unglück ein Treffen der Ingenieursfirma mit dem zuständigen Baumanager und Vertretern von Floridas Transportbehörde stattgefunden, bei dem es um einen Riss an der Brücke gegenagen sei. Die Firma sei aber zu dem Schluss gekommen, dass es keine Sicherheitsbedenken gebe.

