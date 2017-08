Microsoft bringt Age of Empires 4 auf den Markt

Spiele-Klassiker geht in die nächste Runde - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Dieser Klassiker hat Gaming-Geschichte geschrieben: Age of Empires begeisterte Generationen von Daddlern, bereits 1997 kam die erste Ausgabe des Echtzeitstrategie-Spiels auf den Markt. Nun - 20 Jahre später - geht die Saga weiter: Microsoft bringt Age of Empires 4 auf den Markt.

Dörfer errichten, sie zu Festungen ausbauen, sich feindlicher Angriffe erwehren, sein Reich immer weiter ausdehnen - und nebenbei noch etwas Ackerbau betreiben, um die eigene Bevölkerung und die Armee zu ernähren: Age of Empires fesselt seit den 90er Jahren mit genau diesem Rezept Gamingfans an Bildschirme.

Etwa 20 Millionen Mal gingen Spiele der Reihe in zwei Dekaden über den Ladentisch, das macht AoE zu einer der erfolgreichsten Serien überhaupt - und die wird nun fortgesetzt. Im Rahmen der Gamescom in Köln veröffentlichte Microsoft einen ersten Trailer zur vierten Ausgabe von Age of Empires.

Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt Microsoft noch nicht bekannt, erklärt dafür aber: Das Spiel wird ausschließlich für Windows 10 erscheinen.

psz