Minus 27,5 Grad: Deutschland wird zur Kältekammer

Kälterekorde in Bayern - doch Franken kam vergleichsweise glimpflich davon - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Hinter den Bayern liegt die bisher kälteste Nacht des Winters. Laut Deutschem Wetterdienst sanken die Temperaturen in der Nacht auf Montag im oberbayerischen Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) auf minus 17,5 Grad - das war aber noch lange nicht das Ende.

Die Nacht von Sonntag auf Montag stellte in Bayern neue Kälterekorde auf: In der Landeshauptstadt München zeigten die Thermometer minus 12,6 Celsius an. Auf der Zugspitze war es mit minus 27,5 Grad noch deutlich frostiger. Am wärmsten war es in Bad Kissingen mit minus 9 Grad. Bayernweit hätten sich die Temperaturen aufgrund des Windes aber eher wie minus 20 bis minus 25 Grad angefühlt, sagte ein Meteorologe des DWDs.

In Mittelfranken verzeichneten die Wetterstationen zwischen Mitternacht und dem frühen Morgen Tiefstwerte von -12 Grad, dies betraf Nürnberg, Fürth, Erlangen aber auch das oberfränkische Bamberg, während etwa in Bayreuth schon -13 Grad gemessen wurden. Dafür stiegen die Temperaturen in Mittelfranken am Morgen wieder vergleichsweise schnell auf -6 Grad, dank weitestgehend wolkenlosen Himmels und Sonnenschein.

Der Kälterekord dieses Winters wird wohl nur ein vorläufiger sein: In der Nacht auf Dienstag soll es noch mal kälter werden. Etwa in Oberstdorf könnte es laut DWD bis zu minus 20 Grad kalt werden.

In Mittelfranken müssen sich Einwohner Montagnacht in Roth und Weißenburg besonders warm anziehen, denn für beide Städte sind je -12 Grad gemeldet, während die Temperaturen in Nürnberg oder Feuchtwangen nur geringfügig wärmer ausfallen. Im bayrischen Vergleich kommen Nürnberg oder auch Bamberg übrigens einigermaßen glimpflich davon. Stehen dort gerade so Grade im zweistelligen Minusbereich zu Buche, werden Bayern in Hof, Straubing, Augsburg oder München wohl noch mehr frieren.

Dieser Artikel wurde um 14:57 Uhr aktualisiert.

dpa