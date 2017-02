Miss Bamberg Claudia geht auf Topmodel-Kreuzfahrt

NÜRNBERG - Startschuss für die zwölfte Staffel: Seit Donnerstagabend sucht Heidi Klum wieder "Germany's Next Topmodel" (GNTM). Unter den Kandidatinnen ist auch die amtierende Miss Bamberg Claudia. Beim Casting hat sie die Jury überzeugt und das Ticket für eine besondere Reise gelöst.

Schön, jung, ambitioniert: Wir drücken Miss Bamberg die Daumen. Foto: ProSieben/Martin Bauendahl



Die Herausforderung zum Auftakt: 50 von den Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky im Casting ausgewählte Nachwuchs-Models mussten ihr Talent auf einem besonderen Laufsteg vor Heidi Klum unter Beweis stellen. In ihren Lieblings-Ouftits stand ein Walk auf einem Laufband des Flughafens in Kassel an. Die 22-jährige Claudia aus dem niederbayerischen Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) trat im schnittigen Rennanzug an und sicherte sich so die Fahrkarte für die nächste Runde: Zusammen mit Heidi Klum und den anderen Topmodel-Anwärterinnen sticht die amtierende Miss Bamberg nun mit einem Kreuzfahrtschiff in See.

Wir haben ihr einige Fragen zu ihrer Teilnahme an der Castingshow gestellt.

Claudia, als Miss Bamberg hast du ja schon Laufstegerfahrung gesammelt. Was ist/ war bei GNTM anders als bei dem Wettbewerb in Bamberg?

Claudia: Eine Miss ist noch lange kein Model. Ein GNTM-Model muss facettenreich sein - und das will Heidi sehen.

Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich für die Miss-Bamberg-Wahl zu bewerben? Du kommst ja eigentlich nicht aus Franken.

Claudia: Ich komme aus Niederbayern und meine Freundin, die selbst einmal bei einer Misswahl gelaufen ist, hat mich dann zur nächsten Misswahl angerufen und das war dann in Bamberg.

Hast du Freunde in Bamberg, die dich bei GNTM unterstützen?

Claudia: Durch die Misswahlen habe ich in den Städten natürlich bereits meine Fans, die mich stark unterstützen. Ich bekomme viele Mails und die Leute schreiben mich auf Facebook und Instagram an. Ich schicke auch gerne Autogrammkarten an meine Fans - das bereitet mir Freude!

Wie würdest du deine Gefühle vor deinem ersten Auftritt bei GNTM beschreiben?

Claudia: Ich war schon bei den Vorcastings super aufgeregt und dann vor den Juroren zu laufen steigert natürlich die Nervosität enorm.

Was hast du vor deinem Engagement bei GNTM gemacht?

Claudia: Ich habe bereits davor schon als erfolgreiches Model gearbeitet und da werde ich auch nach GNTM wieder ansetzen.

Was sind deine Hobbys?

Claudia: Ich liebe und lebe den Motorsport. Meine Schwäche sind schnelle Autos.

Wie hast du Heidi Klum bei GNTM kennengelernt?

Claudia: Heidi ist eine super professionelle Person, die immer gut gelaunt ist und einen perfekten Job macht!

Was sagen deine Eltern dazu, dass du bei GNTM mitmachst.

Claudia: Mein Vater unterstützt mich sehr stark und hat mich auch zu den Castings gebracht – er fiebert total mit!

"Germany's Next Topmodel" wird ab sofort jeden Donnerstag ab 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

