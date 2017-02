"Miss Germany": Deutschlands Schönste wird gekürt

RUST - Spieglein, Spieglein... In einer langen Wahlnacht wird die neue "Miss Germany" bestimmt. 21 Kandidatinnen brezeln sich auf.

Jetzt gilt's für Deutschlands Schönheiten. Am Samstag wird die schönste von ihnen zur "Miss Germany" gewählt. Foto: dpa



Gesucht wird die Schönste im ganzen Land: 21 junge Frauen treten an diesem Samstag (20.15 Uhr) zur Wahl der diesjährigen "Miss Germany" an. Gewählt wird im Europa-Park Rust bei Freiburg. Um den Titel der Schönheitskönigin bemühen sich Kandidatinnen aus ganz Deutschland im Alter von 17 bis 28 Jahren. Sie müssen sich im Abendkleid und in Bademode präsentieren. Eine Jury kürt die Siegerin. Die bekommt ein Auto, Schmuck, Kleider und Reisen. Juroren sind unter anderem der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, Schönheitschirurg Werner Mang und Schauspieler Jo Weil ("Verbotene Liebe").

Den Schönheitswettbewerb gibt es seit 1927. "Miss Germany" ist nach Veranstalter-Angaben der älteste und bedeutendste Schönheitswettbewerb in Deutschland. Diesmal nahmen 5155 Frauen an bundesweit 150 Vorentscheiden teil. Die Amtszeit der "Miss Germany" dauert ein Jahr.

