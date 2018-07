Mitten in der Rede: Sprachassistent Siri unterbricht Minister

Britischer Verteidigungsminister wurde bei seinen Ausführungen jäh gestoppt - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Da hat er wohl vor seiner Rede die Infos im Internet gesucht: Während der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson vor dem House of Commons sprach, plapperte plötzlich die App Siri dazwischen. Seine Reaktion war einmalig.

Zugegeben, wir alle googeln doch hin und wieder nach etwas, wenn wir unser Wissen erweitern wollen. Dass die Suchmaschine diese Anfragen speichert, dürfte inzwischen auch nichts Neues mehr sein. Dass man von seiner eigenen Suchanfrage aber bloßgestellt werden kann, und das mitten in einer Rede vor anderen Abgeordneten, ist nun doch nicht so alltäglich.

Dass die Spracherkennungs-Software Siri öfter heimlich mitlauscht, als ihren Besitzern bewusst ist, zeigte kürzlich ein skuriler Vorfall im britischen Unterhaus, dem House of Commons, von dem auch BBC berichtete. Dort hielt der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson eine Rede zum Thema Syrien - und wurde plötzlich von seinem eigenen Handy mitten im Satz unterbrochen.

When Siri interrupts as you're delivering a statement to Parliament... pic.twitter.com/NDsNUJDPV3 — BBC Parliament (@BBCParliament) 3. Juli 2018

Denn Siris Sprachfunktion war von seinen Worten ausgelöst worden und hatte prompt ihre Hilfe angeboten: "Ich habe etwas im Internet zu den Demokratischen Kräften Syriens gefunden", verkündete das Gerät seinem Besitzer trocken. Gerade hatte Williamson über die Verteidigungspolitik Syriens gesprochen.

Vom eigenen Handy unterbrochen

Nach dem (im wahrsten Sinne des Wortes) technischen Zwischenfall brach Gelächter unter den Abgeordneten im House of Commons aus. Auch Williamson reagierte auf die Situation mit viel Humor: Er entschuldigte sich für die Unterbrechung und merkte an, dass "es selten vorkommt, dass man von seinem eigenen Handy unterbrochen wird." In der Tat sei das eine ganz neue Form der "Parlamentssitzung", wenn jetzt auch die Mobiltelefone intervenieren.

Mit einem etwas peinlich berührten Grinsen bot er anschließend an, die Rede ohne technische Hilfsmittel weiterzuführen - nachdem er sein Smartphone ausgeschaltet hatte.

In erster Linie ist der Zwischenfall natürlich witzig, dennoch haben inzwischen mehrere Nutzer die Tatsache hinterfragt, dass der britische Verteidigungsminister offensichtlich ein immer lauschendes Handy in seiner Tasche trägt. Selbst dann, wenn er Politik macht.