Mode-Ikone feiert Geburtstag: Karl Lagerfelds Leben in Bildern

PARIS - Er ist Haute-Couture-Ikone, hat Topmodels wie Claudia Schiffer den Weg zu kometenhaften Karrieren geebnet und mit abfälligen Äußerungen gegenüber fülligen Frauen für Kritik gesorgt. Karl Lagerfeld ist streitbarer Exzentriker und Designer mit Welterfolg. Seine Karriere ging schon in jungen Jahren steil nach oben - und hält einige Überraschungen bereit.

Er hat sein wahres Alter noch nie eindeutig preisgegeben, klar ist aber: am 10. September hat Karl Lagerfeld - Modezar, Designer und exzentrische Eigenmarke - Geburtstag. Je nach Quellenlage zählt sein bewegtes Leben an diesem Tag 85, 83 oder erst 80 Jahre. Wie dem auch sei - der Mann mit dem weißen Haarschopf polarisiert wie kaum ein anderer Designer. Ein Portrait in Bildern.