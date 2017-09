Monster-Ekel-Klumpen verstopft Londons Abwasserkanal

Windeln, Wischlappen und hartes Kochfett sammeln sich im Untergrund - vor 30 Minuten

LONDON - Ein 130 Tonnen schweres Gebilde verstopft in London einen Abwasserkanal. Der riesige Ekel-Klumpen soll nun abgetragen werden - vorher aber noch einen Namen bekommen.

Ein monströser Fettberg verstopft einen Abwasserkanal mitten in London. Der Klumpen ist 250 Meter lang und 130 Tonnen schwer - das entspricht dem Gewicht von über zehn Doppeldeckerbussen. Er besteht vor allem aus Windeln, Wischlappen und hartem Kochfett.

Das Wasserversorgungsunternehmen Thames Water rief per Twitter dazu auf, einen Namen für den Fettberg zu finden.

Calling all #FatbergFans. What should we call the biggest EVER #fatberg we've recently found in London⁉️(Let's keep it family friendly 👪 ) pic.twitter.com/BTHKNY46Ht