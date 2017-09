Mord an Studentin: Hussein K. will am Montag aussagen

FREIBURG - Mit Spannung wird der zweite Verhandlungstag im Mordprozess um Hussein K. an diesem Montag um 9 Uhr erwartet. Der junge Flüchtling, der eine 19-jährige Studentin vergewaltigt und getötet haben soll, will vor dem Landgericht Freiburg zum Tatvorwurf aussagen. Ob er gesteht, ist offen.

Hussein K., der in Freiburg wegen Mordes an eines Studentin angeklagt ist, will am Montag aussagen. Foto: Patrick Seeger/dpa



Das Opfer Maria L. war im vergangenen Oktober in Freiburg vom Rad gezerrt und vergewaltigt worden. Die Tat in Freiburg ereignete sich in der Nacht zum 16. Oktober 2016 gegen 3.00 Uhr. Dann ließ der Täter die bewusstlose Frau im seichten Wasser eines Flusses zurück, wo sie ertrank. Ein Haar sowie an der Leiche gefundene DNA konnten dem Angeklagten zugeordnet werden; die Beweislage ist erdrückend. Festgenommen wurde Hussein K. am 2. Dezember 2016 in Freiburg, seither ist er in Untersuchungshaft.

Im Prozess sollen 45 Zeugen und zehn Sachverständige gehört werden - unter anderem zur Frage, wie alt der vor der Jugendkammer stehende Mann tatsächlich ist. Ein Urteil könnte im Dezember fallen.

