"Mordsmäßiger Keiler": Wildschwein randaliert in Spielhalle

Als die Polizei eintraf, hatte sich das Tier bereits aus dem Staub gemacht - vor 1 Stunde

NEUWIED - Ein Wildschwein rannte in Rheinland-Pfalz in eine Spielhalle und beschädigte dort eine Glastür. Es wurde niemand verletzt, das wild gewordene Tier rannte lediglich einige Stühle um und floh dann durch eine Feuerschutztür. Dennoch sitzt bei den Gästen der Spielhalle der Schrecken tief.

Es war ein "mordsmäßiger Keiler", sagen die Gäste einer Spielhalle in Neuwied in der Rheinland-Pfalz. Dort rannte am Montag ein wild gewordenes Wildschwein in eine Spielhalle und beschädigte eine Glastür. Die Gäste seien aber mit dem Schrecken davongekommen. Im Innenraum habe das panische Tier lediglich einige Stühle umgerannt.

Vor Eintreffen der Polizei sei das Wildschwein schon wieder weg und im benachbarten Feld verschwunden gewesen. Gäste hatten ihm laut Polizei geistesgegenwärtig die Feuerschutztür geöffnet.

dpa