Mordverdacht: Junge Deutsche tot in Wiener Hotel gefunden

Polizei liegen Hinweise auf eine Beziehungstat vor - vor 1 Stunde

WIEN - Mit Würgemalen ist eine junge deutsche Frau tot in einem Wiener Hotel aufgefunden worden. Eine Österreicherin, die im selben Hotelzimmer war, wurde am Samstag wegen Mordverdachts vernommen.

Die 25 Jahre alte Tote aus dem Raum Düsseldorf hatte einen festen Wohnsitz in Wien, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Ermittler gehen Vermutungen nach, dass die Deutsche Opfer einer Beziehungstat wurde, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Diese Theorie sei jedoch noch nicht gesichert. Das Verhör der 31-Jährigen Verdächtigen dauere noch an.

Die Österreicherin habe selbst der Rezeption gemeldet, dass ihre Freundin bewusstlos sei. Die Ermittler, die Samstagvormittag eintrafen, fanden dann bei der jüngeren Frau Hinweise auf einen Tod durch Erwürgen. Die genaue Todesursache soll nun von Gerichtsmedizinern geklärt werden.

dpa, tl