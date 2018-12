München: Autofahrer schläft betrunken an grüner Ampel ein

Mit einem Schlagstock versuchte die Polizei eine Seitenscheibe einzuschlagen - vor 58 Minuten

MÜNCHEN - Ein stark betrunkener Autofahrer ist an einer grünen Ampel in München eingeschlafen. Zwei Männer entdeckten den 58-Jährigen mit dem Kopf zur Brust geneigt auf dem Fahrersitz, während der Motor noch lief, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Klopfen und Rufe der Männer weckten den Betrunkenen am Samstagmorgen nicht auf. Weil eine ernsthafte Erkrankung des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte, kamen ein Notarzt und zwei Polizeistreifen.

Mit einem Schlagstock versuchten die Beamten eine Seitenscheibe einzuschlagen, wie es weiter hieß. Wohl durch den Lärm kam der 58-Jährige zu sich und nahm den Fuß von der Bremse seines Automatik-Autos. Dadurch rollte der Wagen über eine Kreuzung, der benommene Fahrer sei aber nicht in der Lage gewesen, ihn zu stoppen.

Nachdem das Auto dann doch zum Stehen kam, öffnete der Mann das Fahrerfenster. Ein Polizist stellte den Wahlhebel durchs Fenster auf "P" für Parken und zog den Zündschlüssel. Wie viel Promille Alkohol der Fahrer im Blut hatte, war zunächst unklar.

dpa