Mutter lässt Zweijährigen im Auto und geht in Disko

Fußgänger entdeckten schreiendes Kind - Frau muss sich nun verantworten - vor 53 Minuten

SCHAFFHAUSEN - Sie ließ ihren zweijährigen Sohn mitten in der Nacht alleine im Auto zurück und ging in eine Diskothek: Eine Mutter sorgte damit im schweizerischen Schaffhausen für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Und Diskussionen im Netz.

Fußgänger entdeckten das schreiende Kind in dem Wagen - und riefen die Polizei. © Polizei Schaffhausen



Kurz nach Mitternacht am Sonntag entdeckten Fußgänger das schreiende Kleinkind in dem Wagen und riefen die Polizei. Der Zweijährige befand sich alleine und unbeaufsichtigt im Auto. Seine Mutter? Zu diesem Zeitpunkt in einer Diskothek, so die Ergebnisse der ersten Ermittlungen.

Vor Ort alarmierte die Polizei einen Mechaniker, der das Auto öffnen sollte. Allerdings brauchte es diese Arbeit nicht. Zwanzig Minuten nachdem die Polizei eingetroffen war, tauchte die Mutter des Kindes dann beim Wagen auf und kümmerte sich um ihren Sohn. Dabei stellte sich auch heraus, dass die 25-Jährige mit Kollegen in einer Diskothek war. Sie muss sich nun wegen Vernachlässigung der Fürsorgepflicht vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Ein Fußgänger vor Ort machte seinem Unmut über das Verhalten der Mutter Luft, indem er den Wagen beschädigte, in dem sich das Kind aufgehalten hatte. Der Fahrzeughalter brachte dies zur Anzeige. Doch nicht nur in der Nacht selbst regten sich Menschen über das Verhalten der Frau auf.

Unter dem Posting der Schaffhauser Polizei auf Facebook sammelten sich bereits mehrere Kommentare von empörten Nutzern. Die Frau solle sich für ihr Verhalten Schämen, sie sei gar keine richtige Mutter, ist dort zu lesen.

bb