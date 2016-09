Nach Anschlag in New York: Verdächtiger festgenommen

Bei einer Explosion wurden am Samstagabend 29 Menschen verletzt - vor 1 Stunde

ELIZABETH - Die Polizei hat nach Angaben mehrerer US-Medien am Montag Ahmad Khan Rahami festgenommen. Der US-Amerikaner afghanischer Herkunft wurde wegen eines Bombenanschlag in New York und mehrerer selbst gebauter Sprengsätze in New Jersey gesucht.

Mehr Informationen folgen.

Hier finden Sie mehr Informationen zu dem Anschlag in New York.

dpa