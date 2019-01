Nach Bruch mit Bushido: Jetzt spricht Capital Bra

Zwei Künstler bestimmen aktuell die Schlagzeilen im Deutschrap - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Nachricht hob Deutschrap in dieser Woche komplett aus den Angeln: Völlig überraschend gab der Rapper Capital Bra seine sofortige Trennung von einem der bekanntesten Gesichter in dieser Branche bekannt: Bushido. Nach Tagen des Schweigens hat sich "Capi" nun erstmals ausführlicher bei seinen Fans zu Wort gemeldet.

Auf Instagram postete der Musiker folgendes Statement: "An alle, die sagen, ich will oder wollte Bushidos Kindern schaden – schämt euch! Ich habe die wie meine eigenen gesehen und heute stehen Leute vor der Tür, die seinen Kindern schaden wollen. Ich würde runtergehen und sie mit meinem Leben verteidigen. Der Krieg mit seiner Vergangenheit ist dreckig, und da kann ich nicht mitziehen. Ich habe selber zwei Kinder, ich weiß, was Sache ist. Aber ich weiß auch, dass es nicht nur um Kinder ging. Trotzdem wünsche ich Bushido alles Gute. Inshallah. Schütze Gott ihn und seine Familie."

Es ist die Reaktion auf eine Entscheidung, die so wohl keiner auf der Rechnung hatte: Dienstagabend postete Capital Bra ein Video auf Instagram, in dem er heftig gegen seinen Labelboss bei "Ersguterjunge" giftete. In dem Ausschnitt warf er dem Kopf des Unternehmens vor, dass er mit der Polizei zusammenarbeite und seine Freunde an den Staat verraten habe - gemeint ist Bushido. Er sei ab sofort nicht mehr bei "EGJ" im Team, so Capital weiter. Kurios: Noch Stunden vor dem Eklat machten Bushido und "Capi" gemeinsam Werbung für eine anstehende Tour. Ob und wie diese nun stattfindet, ist aktuell völlig unklar.

Dabei ist der 24-Jährige nicht der einzige, der aktuell durch einen Streit mit Bushido Schlagzeilen macht: Vor wenigen Tagen wurde Arafat Abou-Chaker, ehemaliger Freund und Geschäftspartner von Bushido, verhaftet. Der Clan-Boss soll die Entführung von Personen aus dem Umfeld von Bushido geplant haben. Wenige Tage später wurde dann auch Arafats Bruder Yasser verhaftet. Einst enge Freunde, liefern sich Arafat und Bushido mittlerweile einen vergifteten Fight, der in den Sozialen Netzwerken teilweise weit unter die Gürtellinie geht.

Ungeachtet dessen gab vor wenigen Tagen ein weiterer Ex-Schützling von Bushido völlig überraschend nach über zwei Jahren sein Comeback. Mit "DODI" meldete sich der Rapper Shindy zurück aus der Versenkung. Das Video wurde in nur 24 Stunden über eine Million Mal angesehen. Gleich in den ersten Sekunden des Videos zeigt sich der Stuttgarter dabei mit einem Nürnberger Luxuswagen für rund eine Million Euro. Nach der Trennung von Arafat und Bushido zog sich Shindy komplett aus der Öffentlichkeit zurück und deaktivierte sämtliche Social-Media-Accounts. Alle Alben verschwanden zudem aus den Streamingdiensten. Während der gemeinsamen Zusammenarbeit entstand unter anderem auch ein Musikvideo in Nürnberg. Bushido selbst hat sich bislang noch nicht zur Trennung von Capital Bra geäußert.

sz