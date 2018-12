Nach Fake-Plakat: AfD-Politiker rufen zu Cola-Verzicht auf

vor 1 Stunde

NÜRNBERG/BERLIN - Ein falsches Werbeplakat in Berlin macht derzeit die Runde in den sozialen Netzwerken: Die Anti-AfD-Aktion rief bei den entsprechenden Politikern wütende Reaktionen hervor.

Die Berliner amüsieren sich derzeit über ein Plakat, das angeblich eine Werbung des Konzerns Coca-Cola zeigt: Ein Weihnachtsmann zwinkert darauf dem Betrachter zu, eine Cola-Flasche in der Hand. Darüber prangt der Spruch: "Für eine besinnliche Zeit: Sag' Nein zur AfD".

Das Plakat ist natürlich ein Fake. Der Konzern Coca-Cola reagierte schnell und lässig auf die angebliche Werbeaktion: "Nicht jedes Fake muss falsch sein", twitterte Patrick Kammerer, Director Public Affairs and Communications bei Coca-Cola . Hinter der Aktion steckt wohl die Anti-AfD-Gruppe "Modus", die unter dem Hashtag #AFDentskalender zu ähnlichen Aktionen aufruft.

Das lockere Statement Coca-Colas stachelte viele User an. Ganz und gar nicht amüsiert reagieren die AfD-Politiker. Der Heidelberger AfD-Sprecher Malte Kaufmann nannte die Reaktion Coca-Colas auf seinem Twitter-Account "erbärmlich". Er werde "eine ganze Weile" auf das Getränk verzichten. Eines ist die Fake-Werbung allemal: Eine Steilvorlage für die Social-Media-Gemeinde. "Was essen die Wutbürger denn jetzt zu ihrem Döner?", war einer der Tweets. Daneben tauchen nun noch weitere Fake-Aufdrucke auf, zum Beispiel: "Zero Rassismus, null AfD".

