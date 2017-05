Nach Festnahme: IS bekennt sich zu Anschlag in Manchester

MANCHESTER - Im Zuge der Ermittlungen zum Anschlag von Manchester hat die britische Polizei einen 23-Jährigen festgenommen. Kurz darauf reklamiert der IS die Tat für sich.

Im Zuge der Ermittlungen zum Anschlag von Manchester hat die britische Polizei einen 23-Jährigen festgenommen. © AFP PHOTO / Paul ELLIS



Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Terroranschlag in Manchester für sich reklamiert. Ein "Soldat2 des Islamischen Staates habe eine Bombe platzieren können, meldete das IS-Sprachrohr Amak am Dienstag im Internet.

Bei dem Selbstmordattentat waren in der Nacht 22 Menschen getötet und fast 60 weitere verletzt worden. "Mit Blick auf die Ermittlungen zum schrecklichen Angriff in der vergangenen Nacht an der Manchester Arena können wir bestätigen, dass wir einen 23-jährigen Mann in Süd- Manchester festgenommen haben", hieß es in einer Erklärung der Polizei.

Premierministerin Theresa May hatte zuvor gesagt, die Polizei kenne offenbar die Identität des Selbstmordattentäters. Dieser hatte den Anschlag am Montag gegen 22.30 Uhr Ortszeit im Eingangsbereich der Manchester Arena verübt, wo gerade ein Konzert von US-Popstar Ariana Grande zu Ende gegangen war. May sagte, der Täter habe "das größtmögliche Blutbad" anrichten wollen und dabei mit "kaltem Kalkül" auf Kinder gezielt.

