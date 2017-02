Nach Konzert: 19-jähriger Bühnenarbeiter stirbt bei Abbau

STUTTGART - Bei Abbauarbeiten nach einem Konzert der Metal-Band Avenged Sevenfold, ist es in Stuttgart zu einem tragischen Arbeitsunfall gekommen. Ein 26-Jähriger stürzte vom Hallendach auf seinen 19-jährigen Kollegen, der noch an der Unfallstelle starb. Band und Fans sind schockiert.

Bei einem Unfall beim Abbau der Bühne nach einem Konzert ist in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle im Stuttgarter Norden ein junger Arbeiter gestorben. Ein 26-jähriges Crewmitglied stürzte offenbar in der Nacht zum Dienstag vom Hallendach auf einen 19 Jahre alten Kollegen. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei wurde der 26-Jährige selbst schwer verletzt,. Warum er vom Hallendach stürzte, ist noch unklar. Nun sollen Gutachter den Unfallhergang rekonstruieren, wie die Stuttgarter Nachrichten berichten.

Auf Facebook bekundet die amerikanische Metal-Band den Angehörigen ihr Beileid. Die Musiker seinen in Gedanken bei dem Schwerverletzten, der im Krankenhaus liegt, den Familien der Opfer und den Crewmitgliedern.

