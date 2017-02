Nach Rangelei am Gleis: U-Bahn reißt Mann Bein ab

24-Jähriger stürzt nach Streit ins Gleisbett und wird vom Zug erfasst - vor 1 Stunde

BERLIN - An einem Berliner U-Bahnhof sind in der Nacht zum Samstag zwei Gruppen von jungen Männern aneinander geraten. Dabei stürzte ein 24-Jähriger ins Gleisbett und wurde von einer U-Bahn schwer verletzt.

Eine U-Bahn hat einem Mann in Berlin ein Bein abgerissen. Der 24-Jährige war bei einem Gerangel in einem U-Bahnhof ins Gleisbett gestürzt, wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte. Der 24-Jährige sei notoperiert worden. Er war den Angaben zufolge in der Nacht zum Samstag mit vier Bekannten unterwegs. Am U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz geriet die Gruppe aus zunächst ungeklärter Ursache mit zwei anderen jungen Männern im Alter von 17 und 18 Jahren aneinander. Es kam zum Streit. Dabei stürzte der 24-Jährige plötzlich vom Bahnsteig.

dpa, fr