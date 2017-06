Nach Terrorwarnung: Rock am Ring geht weiter

"Verdachtsmomente für eine akute Gefährdungslage" haben sich nicht erhärtet - vor 1 Stunde

NÜRBURG - Nachdem das Musikfestival Rock am Ring wegen einer "terroristischen Gefährdungslage" am Freitagabend unterbrochen wurde, wird das Event am Samstag fortgesetzt.

Die Aufbauarbeiten laufen: Am Samstag soll es bei Rock am Ring wieder ganz normal weitergehen. © Thomas Frey/dpa



Die Polizei Koblenz teilte am Samstag auf Twitter mit: "Wir freuen uns mit euch. Es geht weiter!" Hintergründe zu dem Terrorverdacht, wegen dem das Festival am Freitag unterbrochen wurde, wollte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) um 11 Uhr am Nürburgring in der Eifel mitteilen.

Der Konzertveranstalter Marek Lieberberg schrieb auf der Festival-Website: "Das ist die Nachricht, auf die alle Rock am Ring Fans warten. Nach intensiven Durchsuchungen des gesamten Festivalgeländes haben sich die Verdachtsmomente für eine akute Gefährdungslage nicht erhärtet."

Die Polizei habe "grünes Licht für eine Wiederaufnahme der Aufbauarbeiten auf den Bühnen" gegeben, schrieb der Veranstalter weiter. "Eine genaue Uhrzeit für die Öffnung werden wir so schnell wie möglich kommunizieren." Lieberberg dankte den Besuchern für "unglaublich diszipliniertes Verhalten und die vorbildliche Kooperation".

Das Schwesterfestival Rock im Park in Nürnberg war nicht von der Unterbrechung am Freitag betroffen, hier läuft der Betrieb auch am Samstag normal weiter.

Bilderstrecke zum Thema Kampf gegen die Hitze: Der Freitag bei Rock im Park 2017 Die Sonne hat die RiP-ler am Freitag schon einmal nicht im Stich gelassen. Bei Temperaturen an die 28 Grad waren die Wasserstellen und Sonnenschutz-Utensilien ein begehrtes Gut. Wie gut, dass sich die Rock-Fans zu helfen wussten - vom Meditieren bis hin zur erfrischenden, alkoholischen Abkühlung. Hier gibt's die Bilder von Tag 1 bei Rock Park 2017!



