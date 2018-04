Nach Tod von "Chico": Morddrohungen gegen Tierärzte

In Drohmails forderten die Unbekannten Todesstrafe für alle Verantwortlichen - vor 56 Minuten

HANNOVER - Nach Morddrohungen gegen Tierärzte und Behördenmitarbeiter, die den Hund Chico einschläfern ließen, ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover. Es sei ein Verfahren wegen des Verdachts der Aufforderung zu Straftaten eingeleitet worden, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Mittwoch.

Nachdem Staffordshire-Terrier-Mischling "Chico" am Montag im Tierheim in Hannover eringeschläfert worden ist, gingen zahlreiche Drohmails gegen die Tierärzte und Behördenmitarbeiter ein. © Hauke-Christian Dittrich/dpa



Nachdem Staffordshire-Terrier-Mischling "Chico" am Montag im Tierheim in Hannover eringeschläfert worden ist, gingen zahlreiche Drohmails gegen die Tierärzte und Behördenmitarbeiter ein. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa



Der Staffordshire-Mischling war am Montag bei einer Untersuchung noch in der Narkose eingeschläfert worden, weil er unter einer schweren Kieferverletzung litt und zudem nur allein hätte gehalten werden können. Zuvor prüfte die Stadt Hannover noch, ob der Mischling nicht doch etwa in einer Spezialeinrichtung leben könne.

Vor zwei Wochen hat Chico seinen 27 Jahre alten Besitzer und dessen Mutter totgebissen. Ein Tierschutzverein war in den vergangenen Jahren mehrmals bei der Familie - räumte bereits aber Versäumnisse ein. Die Fehler der Behörden, insbesondere des Ordnungsamtes, könnten auch noch arbeitsrechtliche Folgen haben.

Fast 300.000 Menschen unterzeichneten daraufhin eine Online-Petition gegen die Tötung des Tieres. In den Drohmails wurde Klinge zufolge unter anderem die Todesstrafe für alle Verantwortlichen gefordert.

Kampfhunde: Fränkische Halterin ärgert sich über Hetze

Bilderstrecke zum Thema Hundesteuer: Bei diesen Rassen wird es in Bayern teuer 19 Hunderassen gelten in Bayern als Kampfhunde der Kategorie 1 und 2. Der Freistaat ist das Bundesland mit der längsten Rasseliste. Die folgende Bildergalerie gibt einen Überblick über die Hunde, die in Bayern gar nicht gehalten werden dürfen (Kategorie 1) oder bei denen ein Vielfaches an Hundesteuer fällig ist (Kategorie 2).



dpa