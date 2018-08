Nach tödlicher Messerattacke: Täter weiter flüchtig

Düsseldorfer Polizei fahndet mit einem Foto nach einem 44-Jährigen - vor 1 Stunde

DÜSSELDORF - Nach der tödlichen Messerattacke in Düsseldorf ist der 44 Jahre alte Verdächtige weiter auf der Flucht. Das teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit und startet eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann.

Nach dem tödlichen Messerangriff in Düsseldorf fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem Tatverdächtigen Ali S.. © Polizei Düsseldorf



Der Mann soll eine 36-jährige Frau am Montag auf der Straße mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt haben. Der Täter habe die Frau am Montagmorgen angegriffen und sei dann geflohen, teilte die Polizei mit. Das Opfer sei noch in eine Klinik gebracht worden, habe aber nicht mehr gerettet werden können, sagte eine Sprecherin. Verdächtig ist demnach der 44 Jahre alter Iraner Ali Akbar Shahghaleh. Die Getötete hatte die deutsche Staatsangehörigkeit. Hintergründe und Motiv der Tat waren zunächst unklar. Zudem werde ermittelt, ob die beiden sich kannten, hieß es.

Bei der Fahndung waren Spezialkräfte der Polizei am Montag in die Wohnung des verdächtigen Iraners eingedrungen, trafen ihn jedoch nicht an. Ali S. befindet sich weiterhin auf der Flucht. Am Dienstagnachmittag hatte die Düsseldorfer Polizei eine Pressekonferenz gegeben, danach wurde die Fahndung nach dem Tatverdächtigen öffentlich gemacht.

Der Verdächtige ist etwa 1,80 Meter groß, hat dunkle, sehr kurze Haare, einen Dreitagebart sowie eine schmale Statur. Zur Tatzeit war er mit einem hellblauen Trainingsanzug und einer Kappe bekleidet.

Die Ermittler der "MK Bach" bitten Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Verdächtigen geben können, sich unter Telefon 02118700 zu melden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann weiterhin mit einem Messer bewaffnet ist, bittet die Polizei dringend darum, nicht selbst einzugreifen, sondern sofort den Notruf 110 zu wählen, wenn man den Gesuchten sieht.

Dieser Artikel wurde zuletzt um 16.16 Uhr aktualisiert.

