Nach US-Sanktionen: Türken zerstören ihre iPhones

Mittlerweile zahlreiche Videos im Netz - auch andere Produkte betroffen - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Als Reaktion auf die US-Sanktionen gegen sein Land hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan vor einigen Tagen zum Boykott elektronischer Produkte aus den USA aufgerufen. Einige seiner Landsleute gehen allerdings noch einen Schritt weiter.

"Wir werden Amerikas elektronische Produkte boykottieren", hatte Erdogan bei einer Rede vor Anhängern seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in Ankara am Dienstag gesagt. "Wenn sie (die USA) iPhones haben, dann haben wir Samsung", sagte Erdogan.

Einige seiner Landsleute wollten aber offenbar nicht warten, bis ihr iPhone den Geist aufgibt und beschleunigten den Vorgang daher ein wenig: Seit einigen Tagen finden sich mehr und mehr Videos im Netz, in denen die Besitzer der Smartphones bei deren vorzeitigem Ableben ein bisschen nachhelfen. Meist mit Hilfe eines Hammers, eines der iPhones wird allerdings sogar erschossen.

Turkish man smashing iPhone while the ki beside him has a @Gap t-shirt on pic.twitter.com/HDc1yfQYQG — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16. August 2018

Another iPhone execution bu an angry Turk. This time with a baseball bat! pic.twitter.com/AN31WlhOlM — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16. August 2018

Teamwork! First fist 🤜 #iPhone then step on it all together! pic.twitter.com/OSWBXAgaLK — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16. August 2018

Apple ist allerdings nicht die einzig leidtragende Firma: Auch mindestens eine Flasche Cola musste dran glauben:

From the anti-American protests in Turkey @CocaCola also gets its share! pic.twitter.com/6P5So3o8ZN — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16. August 2018

