"Nachhaltig": Edeka-Filiale setzt auf Holzbesteck - in Plastikfolie

"Macht total Sinn!": Supermarkt kassiert Shitstorm auf Facebook - vor 1 Stunde

KARLSRUHE - Sie wollten Beifall, bekamen aber einen Shitstorm: Eine Edeka-Filiale im pfälzischen Jockgrim bei Karlsruhe hat an ihrer Salattheke umgestellt - und setzt nun auf Holz- statt auf Plastikbesteck. Blöd nur: Eingepackt sind Messer, Gabel und Serviette aber in Folie.

"Endlich ist es da", schrieb die Edeka-Johansen-Filiale in Jockgrim auf Facebook, "unser Holzbesteck". Ein weiterer, wenn auch nur kleiner Schritt zum Thema Nachhaltigkeit in dem Supermarkt sei das. Doch Messer, Gabel und Serviette sind eingeschweißt, in Plastik. Während die Verantwortlichen bei Edeka wohl Lob für ihre Initiative erwarteten, hagelte es einen kleinen Shitstorm. Nach Angaben des Münchner Merkur kommentieren Hunderte unter dem Post - bis die Filialleitung die Reißleine zog und den Beitrag löschte. Ob auch an der Salatbar umgestellt wurde, ist unklar.

"Holzbesteck statt Plastikbesteck wegen der Umwelt einführen! Holzbesteck dafür in Plastik einpacken. Macht total Sinn!", schrieb etwa ein Nutzer auf Twitter.

Heute bei #Edeka

Holzbesteck statt Plastikbesteck wegen der Umwelt einführen!

Holzbesteck dafür in Plastik einpacken.

Macht total Sinn ! pic.twitter.com/Zfb2JBxnIA — Aufklärer (Nr. 335 Auf der Böhmermannliste) (@aufklaerer2017) 26. Januar 2019

Zum Jahreswechsel trat das neue Verpackungsgesetz in Kraft - es soll helfen, die Recyclingquote deutlich zu erhöhen. Auch Supermärkte müssen sich deshalb der Nachhaltigkeit und Umwelt deutlich stärker widmen als zuvor. Die Discounter Netto und Aldi etwa reagierten bereits und nahmen Geschirr und Besteck aus Plastik aus dem Sortiment.