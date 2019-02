Der Super Bowl ist auch für seine spektakulären Halbzeitshows bekannt. Beyoncé, Janet Jackson oder Justin Timberlake boten in der Vergangenheit aufregende Einlagen und sorgten für den einen oder anderen Skandal. Doch in diesem Jahr war alles anders, Maroon 5 legte einen eher müden und uninspirierten Auftritt hin. Wir haben trotzdem die wenigen Höhepunkte in Bildern zusammengefasst. © ANGELA WEISS, AFP