Als Zeichen gegen den Terror haben sich am Sonntagabend in Manchester 50.000 Menschen zu einem Benefizkonzert für die Opfer des Selbstmordanschlags in der englischen Stadt vor knapp zwei Wochen versammelt. Das Motto: "One Love Manchester".

Entsetzen in der britischen Hauptstadt: Bei einem Anschlag in London sind in der Nacht zum Sonntag sechs Personen ums Leben gekommen, mindestens 30 Menschen sind verletzt worden. Die Täter rasten auf der London Bridge zunächst in eine Menschenmenge, fuhren dann weiter und griffen Passanten mit Messern an. Die Verdächtigen wurden von der Polizei erschossen.