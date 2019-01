Nackte Tatsachen: "Magic Mike" kommt als Musical zurück

Weltberühmte Stripper-Story unter anderem auch am Broadway - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Nackte Oberkörper, schwungvolle Hüften und jede Menge Muskeln: Der US-Schauspieler Channing Tatum hat in den sozialen Medien die Wiederauflage des Musicals "Magic Mike" bekanntgegeben. Der Vorverkauf für die Aufführungen in Boston läuft bereits.

Kreischalarm in den USA: Schauspieler Channing Tatum hat die Wiederauflage seines Films "Magic Mike" als Musical auf seinem Instagram offiziell gemacht. Der 38-Jährige spielte bereits in zwei "Magic Mike"-Filmen die Hauptrolle. Vor seiner Kino-Premiere hat er sogar selbst als Stripper gearbeitet.

Schon in diesem Jahr bespielt die Stripper-Story die Bostoner Theaterbühne. In dem Stück soll es um den erfolgreichen Stripper Mike gehen, dessen Beziehung unter dem plötzlichen Erfolg leidet.

Bevor das Musical an den New Yorker Broadway zieht, läuft nun bereits der Vorverkauf für das Bostoner Emerson Colonial Theatre. Ab dem 30. November 2019 geht es los. Weitere Infos hier.

