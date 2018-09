NBA Live 19: Basketball-Simulation auf dem Weg nach oben

Wir haben die Neuheit aus dem Hause EA Sports ausgiebig getestet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jahrelang war die Basketball-Simulation NBA Live im Schatten der deutlich populäreren 2k-Serie gefangen. Die neueste Ausgabe soll das ändern - wir verraten, ob EA Sports seine Hausaufgaben gemacht und zu Konkurrent 2k aufgeholt hat.

Körbe werfen mit Stars wie Joel Embiid (Mitte): NBA Live 19 macht's möglich. © EA Sports



Körbe werfen mit Stars wie Joel Embiid (Mitte): NBA Live 19 macht's möglich. Foto: EA Sports



Jahrelang hat Konkurrent NBA 2k den Markt der Basketball-Simulationen beherrscht und neue Maßstäbe gesetzt, in den vergangenen Jahren fiel das Spiel aber mehr durch lästige Mikrotransaktionen als durch Neuerungen auf. Genau das richtige Timing also für EA, mit Qualität zu punkten und den einen oder anderen von der Konkurrenz vergraulten Spieler wieder ins Boot zu holen.

Dies ist EA Sports zumindest teilweise gelungen. Die Menüs sind übersichtlich und aufgeräumt, neben der kompletten NBA ist auch die WNBA, das Pendant im Frauen-Basketball, komplett lizenziert. Die Steuerung ist intuitiv und verglichen mit der Konkurrenz von 2k etwas arcadelastiger - was gerade Einsteigern eine Chance bietet, schnell ins Gameplay hereinzukommen. Bei der Physik hapert es noch stellenweise, Bodenpässe schnalzen unrealistisch vom Boden hoch und erfahrene Dunk-Könige wie DeAndre Jordan misslingt noch zu häufig der einfache Slam-Dunk. Wer realistischeren Basketball bevorzugt kann aber über die Einstellungen sämtliche Aspekte nach Belieben anpassen - was auch nötig ist. Bei den Standard-Einstellungen versenkt selbst der in der realen Welt aus der Distanz eher glücklose Ben Simmons so gut wie jeden Dreier.

Fast wie auf ESPN

Ein Highlight stellt die Präsentation des Spiels dar, die mit authentischen Bildschirmgrafiken überzeugt - dafür enttäuscht der Spielkommentar, der stellenweise zu wünschen übrig lässt und in vielen Situationen nur wenig menschlich klingt. Die Halbzeit-Analyse ist ganz im Stil des US-Sportsenders ESPN gehalten und wirkt wie eine echte Live-Übertragung, die zudem mit Kommentar von Basketball-Legende Jalen Rose vergoldet wird. Ein echter Volltreffer, an dem EA Sports auch in den kommenden Jahren festhalten sollte.

NBA Live 19 Trailer - Take Your Squad Across Legendary Courts in The Streets World Tour pic.twitter.com/OsDbLTOO7Q — Steve Noah (@Steve_OS) 19. Juli 2018

Abseits dieser positiven Punkte zeigt NBA Live 19 aber auch, dass EA Sports noch einen langen Weg zu gehen hat. Der Franchise-Modus kommt zwar simpel und unterhaltsam daher, ihm fehlt es aber deutlich an Tiefe, was die Langzeitmotivation senkt. Und auch der Karrieremodus ist zwar zunächst kurzweilig, wird aber mit der Zeit eintönig. EA Sports ist es insgesamt zu selten gelungen, die Basketball-Kultur - die viel mehr ist als nur knappe Spiele und eine schöne Präsentation - zu transportieren. Die starken Persönlichkeiten von Spitzenathleten wie Russell Westbrook, James Harden oder LeBron James machen sich zu selten bemerkbar, sind aber eigentlich genau der Grund, weshalb die Liga weltweit so populär ist.

Dennoch ist festzuhalten: NBA Live 19 ist das bislang beste Spiel der Serie und zeigt, dass EA Sports sich mit großen Schritten dem bis vor kurzem noch nahezu uneinholbaren Konkurrenten NBA 2k nähert. Wem die gierige Mikrotransaktions-Politik von 2k gegen den Strich ging, der wird heilfroh sein, dass er im Karrieremodus von NBA Live 19 auch ohne zusätzliche In-Game-Käufe schnell nach vorne kommt. NBA Live 19 ist am 7. September 2018 für PlayStation 4, XBox One und PC erschienen.

Alexander Aulila Online-Redaktion E-Mail