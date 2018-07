Neongrüne Abkühlung: Eiscafé kreiert Jägermeister-Energy-Eis

BESTWIG - Es gibt bereits außergewöhnliche Eissorten, allerdings legt eine Eisdiele in Nordrhein-Westfalen noch einen drauf: Das neue Jägermeister-Energy-Eis beinhaltet Alkohol und kann bei großen Mengen zur Betrunkenheit führen.

Das Eiscafé "Schoko-Vanille" aus Bestwig hat Spaß am Experimentieren: Letzte Woche kündigten sie via Facebook ihre neueste Sorte an. Das Jägermeister-Energy-Eis wurde aufgrund von Kundenwünschen kreiert und gewinnt durch Facebook an Beliebtheit: Der Post von "Schoko-Vanille" wurde bisher über 5000 Mal geteilt.

Und was ist nun so besonders daran? Das 1,40 Euro teure Jägermeister-Eis besteht aus der Spirituose Jägermeister und einem Energygetränk. Das Eis beinhaltet somit Alkohol und kann bei zu großen Mengen betrunken machen. Aus rechtlichen Gründen müssen die Leute mindestens 16 Jahre alt sein, um das neue Eis probieren zu dürfen.

Damit aber nicht genug: Aufgrund eines Schützenfestes der Gemeinde, kreierte das Eiscafé Anfang Juli ein "Warsteiner-Eis". Auch hier wurde wieder ein alkoholisches Getränk mit Eis kombiniert.

