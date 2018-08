Nespresso bringt XXL-Kaffee-Kapsel auf den Markt

Neues Kapselsystem ist ab September in Deutschland erhältlich

NÜRNBERG - Über 400 Milliliter Kaffee mit einer einzigen Kapsel - mit dieser Innovation will die Schweizer Firma Nespresso ab September auf dem deutschen Markt durchstarten. In den USA ist die Riesen-Kapsel bereits im Handel.

Vertuo heißt das neue Kapselsystem, das Nespresso ab September 2018 auch auf den deutschen Markt bringen will. Wie der Stern berichtet, besteht der Hauptunterschied zu den üblichen Systemen schlichtweg darin, dass die Kapsel größer ist als alle bisherigen. 414 Milliliter Kaffee soll eine einzige Kapsel demnach erzeugen können, die Kosten liegen pro Stück zwischen 45 und 70 Cent. Die dazugehörige Vertuo Maschine soll 200 Euro kosten.

Kaffee aus der Kapsel ist beliebt in Deutschland - Experten führen das auf die wachsende Zahl der kleinen Haushalte in Deutschland zurück, die die Portionierung praktisch finden. Ob die Riesen-Kapsel bei ihnen genauso gut ankommt, bleibt aber abzuwarten.

Doch wie so oft, ist das was praktisch ist, für die Umwelt vor allem eines: schädlich. Denn egal ob kleine Kapsel oder große Version - neben dem frischen Kaffee bleibt vor allem der Plastikmüll in Erinnerung. Umweltschützer schlagen deshalb schon längere Zeit Alarm. Nach Rechnungen der Stiftung Warentest wären 500 Müllwagen nötig, um den etwa 5000 Tonnen schweren Kapsel-Müll aus dem Jahr 2014 abzutransportieren.

