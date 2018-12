Neue Single: Till Lindemann singt mit Haftbefehl

BERLIN - Für seinen neuen Song "Mathematik" hat sich Till Lindemann mit dem Rapper Haftbefehl prominente Unterstützung geholt. Das Ergebnis: Grenzwertige Textpassagen gepaart mit einem überaus provokanten Video - ist das noch Kunst oder kann das weg?

Till Lindemann provoziert in seinem neuen Song "Mathematik" mit Video und Text. © Axel Heimken/dpa



Ein Teil des Erfolges liegt bei Till Lindemann und Haftbefehl in der Provokation und so überrascht das Ergebnis ihrer Kollaboration wenig. Der Rammstein-Frontmann überzeugt in einer Doppelrolle in dem rund vierminütigen Clip. Energiegeladen performt er in provokanten Outfits, Haftbefehl bleibt im direkten Vergleich dagegen blass. Textlich sieht die Sache anders aus: Baba Haft überzeugt mit starken Parts und meistert den Beat souverän, dagegen wirken die Zeilen von Lindemann schwach und platt. Trotz der Schwächen zieht das Video den Zuschauer über vier Minuten in seinen Bann:

Ungeklärt ist, ob der Song als Single zu einem möglichen Solo-Album von Lindemann gehört oder ob es ein Einzelwerk ist.

