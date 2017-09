Neue Talkshow: Domian plant TV-Comeback

NÜRNBERG/KÖLN - Ein Jahr nach seinem Abschied von der TV-Bühne will Kult-Moderator Domian zurückkehren. Als Fernseh-Seelsorger hörte er sich von 1995 bis 2016 jede Nacht die Sorgen und Probleme der Zuschauer an. Jetzt will er mit einer neuen, skurrilen Idee durchstarten.

Moderator Jürgen Domian vermisst seinen Job als Seelsorger im TV. Er will wieder ins Fernsehen zurückkehren. © Henning Kaiser/dpa



Wie der TV-Talker im Interview mit dem Zeit Magazin Mann verriet, würde er gerne eine Talkshow moderieren, bei der Gäste von der Straße direkt ins Studio kommen und ihre Geschichten erzählen. Die Pläne seien zwar noch "nebulös". In dem Konzept sieht Domian jedoch großes Potenzial: "Ich bin so sicher, dass das funktionieren würde", sagt der 59-Jährige. Zwar sei es grandios, nachts schlafen zu können wie alle anderen Leute, aber er gibt auch zu: "Die Menschen aus der Nacht fehlen mir."

Genauso geht es auch vielen Fans von Domian. Auf Twitter kursieren zahlreiche Postings, die sein TV-Aus vor etwa einem Jahr bedauern.

