Neue U-Bahn-Linie in New York begeistert Pendler

Abschnitt im Norden Manhattans ist teuerste Metro der Welt - vor 8 Minuten

NEW YORK - Die neue U-Bahn im Osten der Stadt ist in Betrieb gegangen. Mit umgerechnet 2,2 Milliarden Euro pro Kilometer ist der Abschnitt im Norden Manhattans die teuerste Metro der Welt. Millionen Pendler sind begeistert und machen unzählige Fotos.

Die Pendler sind begeistert von der neuen U-Bahn in New York. Unzählige von ihnen machen Fotos von Details, um sie in den sozialen Netzwerken zu posten. © Peter Ehler



Millionen Pendler sind begeistert und atmen auf: Endlich ist die neue U-Bahn an der Second Avenue im Osten der Stadt in Betrieb. Der komplette Ausbau wird 17 Milliarden US-Dollar verschlingen. Geld, das es für das marode Untergrundsystem der Millionenstadt eigentlich nicht gibt.

Das Megaprojekt schlug schon vor der ersten Fahrt sämtliche Rekorde: Mit umgerechnet 2,2 Milliarden Euro pro Kilometer ist der Abschnitt im Norden Manhattans die teuerste Metro der Welt und nach heutigem Geldwert wohl kostspieliger als der 82 Kilometer lange Panamakanal in Mittelamerika. Es ist New Yorks erste neue Subway seit 70 Jahren und dies noch dazu im Osten des quirligen in einem quirligen Stadtteil, in dem bislang nur Busse, die berühmten gelben Taxis und Autofahrer im heillos überlasteten Straßennetz unterwegs waren.

