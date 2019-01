Neuer Instagram-Rekord: Braunes Ei beliebter als Kylie Jenner

Das Netz feiert einen kuriosen Eintrag im Netz - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Ein braunes Ei knackt den bisherigen Instagram-Rekord von Kylie Jenner. Mit über 30 Millionen "Gefällt mir"-Angaben stößt es die inoffizielle Königin des sozialen Netzwerkes vom Thron.

Wohlgeformte Kurven, brauner Teint und über 30 Millionen "Likes", so heiß ist der neueste Instagram-Star - ein Ei. Es bricht gerade alle Rekorde auf der Social-Media-Plattform Instagram. Ein Unbekannter, der sich "world-record-egg" nennt, lud vor zehn Tagen ein ein Foto von einem schönen, aber durchschnittlichen Hühnerei hoch.

Sein Aufruf an die Instagram-Gemeinde: "Let's set a world record together and get the most liked post on Instagram." Also "lasst uns einen Weltrekord aufstellen und den Instagram-Post mit den meisten Likes erreichen." Mit Erfolg. Innerhalb von zehn Tagen klicken über 30 Millionen Menschen auf "Gefällt mir".

Neue Kurven braucht das Netz

Die bisherige Rekordhalterin und inoffizielle Instagram-Queen ist somit um Längen geschlagen. US-Model und Reality-TV-Star Kylie Jenner schaffte über 18 Millionen Likes mit einem Foto von sich und ihrer Tochter Stormi, das bereits im Februar 2018 online ging.

Die 21-Jährige ist die Halbschwester von Kim Kardashian und wurde unter anderem bekannt durch die Fernsehshow "Keeping up with the Kardashians." Zudem ist sie Inhaberin einer Kosmetikfirma.

ikö