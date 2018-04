Neues iOS-Update: So deaktivieren Sie die iPhone-Drosselung

Auch die Lebensdauer des Akkus kann nun eingesehen werden - vor 50 Minuten

CUPERTINO/HANNOVER - Dafür hagelte es in den letzten Monaten heftige Kritik: Smartphone-Gigant Apple gab öffentlich zu, dass bei bestimmten iPhone-Modellen die Leistung automatisch gedrosselt wird - bis jetzt: Mit dem neuesten iOS-Update können Nutzer diese Funktion nun deaktivieren.

Darauf haben Apple-Fans sehnlichst gewartet: Mit dem neuen iOS-Update lässt sich die Drosselung bestimmter iPhone-Modelle ausschalten. © dpa



Darauf haben Apple-Fans sehnlichst gewartet: Mit dem neuen iOS-Update lässt sich die Drosselung bestimmter iPhone-Modelle ausschalten. Foto: dpa



Ist der Akku nicht mehr in Form, wird die Leistung des iPhones gedrosselt. So verhinderte Apple in Vergangenheit plötzliche Ausfälle des Smartphones. Mit dem neuen iOS 11.3 können sich Nutzer nun in den Einstellungen unter "Batterie" anzeigen lassen, wie der Zustand des Energiespeichers ist. Unter dem Begriff "Höchstleistungsfähigkeit" wird auch angezeigt, ob der Akku noch seine normale Funktion hat oder ob eine Drosselung nötig ist. Nach Installation von iOS 11.3 ist die Drosselung als Standard laut Mac & i (Ausgabe 2/2018) abgeschaltet.

Bilderstrecke zum Thema Steve Jobs Lebenswerk: Vom Apple bis zum "i" Seit fast vier Jahrzehnten liefern sich Windows und Apple einen bitteren Kampf um die Pole-Position in Sachen Computer und Unterhaltungselektronik. Die Marke mit dem Apfel hat sich zu einer angesagten Trendmarke für die junge Zielgruppe entwickelt. Unter den Apple-Jüngern sind jedoch auch technisch versierte Nutzer und Berufsgruppen, welche die intuitive Handhabung der meisten Produkte schätzen.



Erkennt das Leistungsmanagement von iOS aber unerwartete Leistungseinbrüche oder plötzliche Abstürze, wird eingegriffen. Prozessor und Grafikchip werden dann drastisch in ihrer Leistung eingeschränkt. Die Drosselung lässt sich mit einem Tipp des blau markierten Wortes "deaktivieren" ausschalten. Unterdessen gab das Unternehmen bekannt, dass zukünftig weltweit auf erneuerbare Energie umgestellt wird.

dpa