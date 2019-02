Niederlande verbieten Telefonieren beim Radfahren

Verbot soll bis 1. Juli diesen Jahres in Kraft treten, um Unfälle zu verhindern - vor 2 Stunden

DEN HAAG - Die Regierung argumentiert, dass die Benutzung eines Telefons beim Fahrradfahren gefährlich sei. 2017 sind in Holland über 200 Menschen mit dem Rad tödlich verunglückt.

Die Niederlande werden die Benutzung des Handys auf dem Fahrrad verbieten. Wer beim Telefonieren oder Schreiben von SMS erwischt wird, muss 95 Euro Strafe bezahlen. Die Benutzung des Telefons beim Radfahren sei gefährlich, sagte Justizminister Ferdinand Grapperhaus am Freitag in Den Haag dem niederländischen Radio. "Wir werden es den Leuten sehr deutlich machen, dass das die neue Norm im Verkehr ist, und dass wir streng kontrollieren." Auch in Deutschland ist es laut Allgemeinem Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) verboten, mit dem Handy in der Hand zu radeln. Es können 55 Euro Verwarnungsgeld fällig werden.

Das Verbot in den Niederlanden soll zum 1. Juli eingeführt werden und die Zahl der Fahrradunfälle reduzieren. 2017 waren 207 Menschen mit dem Fahrrad tödlich verunglückt. Experten schätzen, dass bei jedem vierten Fahrradunfall die Nutzung des Handys die Ursache ist. In den Niederlanden benutzt den Angaben zufolge jeder vierte beim Radfahren sein Handy, um zu telefonieren oder Musik zu hören.

Die Benutzung des Handys beim Autofahren ist in den Niederlanden schon lange verboten. Wer erwischt wird, muss 240 Euro Strafe bezahlen.

