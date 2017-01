"No Pants Subway Ride" 2017: Im Slip durch Berlin

Teilnehmer zogen sich in der U-Bahn bis auf die Unterwäsche aus - vor 1 Stunde

BERLIN - Wer am Sonntag irgendwo in der Welt in eine U-Bahn stieg, konnte unter Umständen eine gehörige Überraschung erleben. Es war der Tag des Ohne-Hose-Fahrens, der im Jahr 2002 erstmals als "No Pants Subway Ride" von einer New Yorker Performance-Gruppe ausgerufen wurde.

Diese zwei Teilnehmerinnen am "No Pants Subway Ride" in Berlin lassen sich nichts von ihrer Hosenlosigkeit anmerken. © REUTERS/Hannibal Hanschke



Der "No Pants Subway Ride" findet immer Anfang Januar statt, "denn im Sommer würde es kaum auffallen, dass die Teilnehmer keine Hosen anhaben", teilte der Veranstalter des Berliner Ablegers, mar-mar, mit. Für die Berliner war es die sechste Fahrt. Ziel der Aktion sei es, "andere Fahrgäste zum Schmunzeln bringen."

Ins Leben gerufen hat den "No Pants Subway Ride" im Jahr 2002 die Performance-Gruppe Improv Everywhere aus New York, die auch immer wieder mit anderen groß angelegten Flashmobs auf sich aufmerksam macht. In der US-Metropole fand die Aktion, die bei ihrer ersten Auflage aus lediglich sieben Personen bestand, schon zum 16. Mal statt.

Mittlerweile hat der "No Pants Subway Ride" weltweit Teilnehmer für sich begeistert. So begaben sich in diesem Jahr wieder zahlreiche Menschen hosen- und rockfrei in die Metro: In New York, Berlin, Prag und vielen anderen Städten weltweit sind sie aus Jux in Slip oder Unterhose U-Bahn gefahren.

Oben herum waren die Teilnehmer ganz normal gekleidet und auch so verhielten sie sich betont normal. Die Regeln sind streng. Erlaubt sind Feinripp mit oder ohne Eingriff, "ein lustiges Paar Strapse" oder ein "Leopardenfell Unikini". "Doppelte Unterwäsche ist natürlich kein Problem und für empfindliche Blasen ratsam", so der Veranstalter. Verboten sind klassische "Elefantenrüsselslips", "Strings" oder "offensichtlich anstößige oder pornographische" Unterwäsche.

