Not-OP: Hund beißt Frau am FKK-Strand in die Brust

Unvermittelter Angriff beschäftigt jetzt auch die Polizei - vor 40 Minuten

SEEON-SEEBRUCK - Ein gefährlicher Zwischenfall ereignete sich am vergangenen Sonntag in Oberbayern. Beim Baden am Chiemsee wurde eine Frau von einem Hund angefallen, der ihr direkt in die Brust biss. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Ein warmer Sommertag am See endete für eine Frau in Oberbayern nach schweren Bissverletzungen im Krankenhaus. © dpa



Ein Hund hat einer Frau in einer Nacktbadezone am Chiemsee in die Brust gebissen. Nach Polizeiangaben vom Montag war die Frau am Vortag in Seeon-Seebruck (Landkreis Traunstein) beim Spazierengehen unvermittelt von dem Hund angegriffen worden.

Das Tier gehörte demnach einem Paar, das sich zu dem Zeitpunkt beim Nacktbaden befand und noch einen zweiten Hund dabei hatte. Weil sich ihre Schmerzen verschlimmerten, musste die Frau in der Nacht in einem Krankenhaus operiert werden. Die Polizei forderte nun Zeugen des Vorfalls auf, sich zu melden. Details zum Alter der Frau und zu ihren Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.

