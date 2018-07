Nur Putin bleibt bei Siegerehrung trocken: Häme im Netz

Lediglich der Kremlchef wurde mit einem Schirm vor dem Platzregen geschützt - vor 1 Stunde

MOSKAU - Es ist ein Bild, das für viele Menschen hohen Symbolwert hat, vielleicht weil es die sonst so konsequente Selbstinszenierung des russischen Präsidenten entlarvt. In den sozialen Medien ist das Gelächter groß.

Im strömenden Regen: Bei der Siegerehrung der diesjährigen Weltmeisterschaft hielt man nur dem russischen Präsidenten den Schirm. © Christian Charisius/dpa



Im strömenden Regen: Bei der Siegerehrung der diesjährigen Weltmeisterschaft hielt man nur dem russischen Präsidenten den Schirm. Foto: Christian Charisius/dpa



Bei sintflutartigen Regenfällen wird bei der Siegerehrung im Moskauer Luschniki-Stadion nach dem WM-Finale am Sonntagabend lediglich Kremlchef Wladimir Putin mit einem Schirm geschützt – die neben ihm stehenden Gäste, der französische Staatschef Emmanuel Macron und die kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic, werden klitschnass.

In den sozialen Netzwerken erfährt Putin dafür viel Häme. "Es ist lustig, wenn der Anführer, der einen Teil seiner Propaganda auf seiner Stärke und seinen Machogehabe aufbaut, der einzige ist, der einen Schirm braucht", schreibt ein Nutzer auf Twitter. Ein anderer meint: "In Sachen Regenschirm gilt in Russland: Putin first." Eine kleine Auswahl weiterer Kommentare:

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. #Putin steht unterm Schirm & lässt die Gäste im Regen stehen. Wahnsinn, wie die kroatische Präsidentin mit „Ihrer Mannschaft“ mitfühlt! Da kann sich eine #Merkel mal was von anschauen. #FifaWorldCup2018 #FifaWorldCupRussia2018 #Hrvatska #FRACRO pic.twitter.com/v9c1H8uOu6 — Wyrmtaler (@wyrmtaler) 15. Juli 2018

Und wer braucht alles einen Regenschirm aus Angst vor der Frisur? 😉 #FRACRO pic.twitter.com/jAsv2jjPr9 — Monika Heusinger (@M_Heusinger) 15. Juli 2018

dpa